Белгород, , 13:26 — REGNUM Метровый блин планируют приготовить в последний день масленичной недели в Белгороде. Народные гуляния пройдут 14 марта на нескольких городских площадках, сообщает пресс-служба мэрии.

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Центральным местом празднования Масленицы в Белгороде будет парк культуры и отдыха им. В.И. Ленина. Большая концертно-театрализованная программа «Широкая масленица» начнётся в 12:00. Гости смогут поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, продегустировать различные блины. На площадке около центра «Октябрь» кулинары испекут метровый блин. Завершится гуляние сжиганием соломенного чучела и дискотекой.

В администрации города напоминают, что гостям в парке необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.