Москва, , 13:06 — REGNUM На данный момент участие президента России Владимира Путина в саммите по климату, который 22 апреля США намерены провести в формате онлайн, не планируется. Об этом 11 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет никаких планов у президента, и мне неизвестно о том, что было какое-то приглашение», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское руководство помогает тем слоям населения и экономическим секторам, которые наиболее нуждаются в такой помощи.