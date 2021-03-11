Бишкек, , 13:05 — REGNUM Власти Киргизии готовы приложить все усилия для обеспечения прозрачных правил работы в сфере привлечения инвестиций и поддержки предпринимателей. Об этом заявил премьер-министр Улукбек Марипов, выступая на заседании совета по развитию бизнеса сегодня, 10 марта.

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По словам высокопоставленного чиновника, сейчас правительство Киргизии активно занимается инвентаризацией нормативных правовых документов и нормотворческих инициатив для улучшения бизнес-климата в стране.

«Ведется масштабная работа по уменьшению проверок со стороны госорганов и полного искоренения фактов давления на бизнес со стороны правоохранительных и фискальных органов», — подчеркнул он.

Также глава правительства сообщил, что в ближайшее время состоится заседание совета безопасности страны, где основным блоком обсуждения станут вопросы бизнеса и инвестиций, а также взаимодействия с правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления.

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