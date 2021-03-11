Ярославские автомобилисты гудят под окнами мэрии о плохих дорогах
Ярославль,
11 марта 2021, 13:13 — REGNUM Ярославские автомобилисты 11 марта решили напомнить городским властям о качестве дорог в городе этой зимой. Они проезжают около здания мэрии и подают сигналы клаксонами своих автомобилей. Об этом сообщает с места событий корреспондент ИА REGNUM.
Мэрия Ярославля
Призыв в социальных сетях разместил координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.
«Не одна сотня автомобилей пострадала за прошедшие две недели на дорогах столицы Золотого кольца. И даже не одна сотня пешеходов, среди которых наши сёстры, матери, дети. Городские власти не слышат и не хотят слышать нас из уголков Брагина, Перекопа и даже Пятерки. И если гора не идёт к Магомету, то сегодня мы с вами должны стать ближе к мэрии. Едем на Андропова и проезжая мимо здания мэрии напоминаем о своем существовании долгим нажатием на клаксон. Сыграем марш Мендельсона равнодушным чинушам, которые получают реальную зарплату за видимость деятельности. Напомним о разбитых авто, дорогом ремонте, долгом лечении и потерянных нервных клетках. Гудите громче!» — написал Темур Абдуллаев.
Общественник обратил внимание на то, что отчёты чиновников о своей работе резко расходятся с действительностью.
«Если в соцсетях подписаться только на аккаунты чиновников — как мэрии, так и правительства — то может сложиться впечатление, что мы живём в где-нибудь в пригороде Лондона. А если выйти на улицу — то пригород Лондона неожиданно трансформируется в окрестности Багдада времен войны в Персидском заливе», — написал Абдуллаев.
В социальных сетях призыв поддержали многие. Около часа дня к мэрии подъехало несколько автомобилей, водители которых одновременно издали звуковые сигналы. Также нажимали ярославцы на клаксоны до и после назначенного времени.
Сильные снегопады могут вызывать такие последствия, как паралич транспорта, повреждения деревьев и линий электропередач, крыш зданий. В горных районах интенсивные снегопады повышают опасность схода лавин, при которых иногда гибнут люди. Выпадение снега в теплое время года или в районах, для которых сильные снегопады нехарактерны, может нанести значительный ущерб сельскому хозяйству.
Метель, - это снегопад с сильным ветром. Иногда очень сильный ветер может вызвать метель и без снегопада, поднимая уже выпавший снег. Метель приводит к ухудшению видимости и заносит дороги, что приводит к нарушению работы транспорта. Во время метели люди могут заблудиться и погибнуть. В транспортных средствах, обездвиженных метелью, люди могут надолго застрять, и при этом они рискуют замёрзнуть.
Снежная буря – это метель при скорости ветра более 15 метров в секунду. Иногда при снежней буре скорость ветра достигает 90 метров в секунду. Снежная буря может разрушать постройки, валить деревья и приводить к человеческим жертвам также как и обычная буря. При этом её негативный эффект усиливается низкой температурой и снежными наносами.