Ярославль, 11 марта, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Ярославские автомобилисты 11 марта решили напомнить городским властям о качестве дорог в городе этой зимой. Они проезжают около здания мэрии и подают сигналы клаксонами своих автомобилей. Об этом сообщает с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

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Призыв в социальных сетях разместил координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

«Не одна сотня автомобилей пострадала за прошедшие две недели на дорогах столицы Золотого кольца. И даже не одна сотня пешеходов, среди которых наши сёстры, матери, дети. Городские власти не слышат и не хотят слышать нас из уголков Брагина, Перекопа и даже Пятерки. И если гора не идёт к Магомету, то сегодня мы с вами должны стать ближе к мэрии. Едем на Андропова и, проезжая мимо здания мэрии, напоминаем о своем существовании долгим нажатием на клаксон. Сыграем марш Мендельсона равнодушным чинушам, которые получают реальную зарплату за видимость деятельности. Напомним о разбитых авто, дорогом ремонте, долгом лечении и потерянных нервных клетках. Гудите громче!» — написал Темур Абдуллаев.

Общественник обратил внимание на то, что отчёты чиновников о своей работе резко расходятся с действительностью.

«Если в соцсетях подписаться только на аккаунты чиновников — как мэрии, так и правительства — то может сложиться впечатление, что мы живём в где-нибудь в пригороде Лондона. А если выйти на улицу — то пригород Лондона неожиданно трансформируется в окрестности Багдада времен войны в Персидском заливе», — написал Абдуллаев.

В социальных сетях призыв поддержали многие. Около часа дня к мэрии подъехало несколько автомобилей, водители которых одновременно издали звуковые сигналы. Также нажимали ярославцы на клаксоны до и после назначенного времени.