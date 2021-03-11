Москва, , 13:02 — REGNUM В Кремле не знают о существовании какого-либо плана Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет вот этого некого дискретного нового плана, который «на столе лежит». Здесь мы не совсем поняли, потому что у нас в этом плане ничего на столе не лежит. Никакого плана мы не видели», — сказал Песков.

Он также заявил об отсутствии планов по проведению телефонной беседы между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Песков напомнил о заявлениях российского лидера о том, что он желает «как можно скорее собрать «Нормандскую четверку»: «И об этом всегда ведется речь на встречах министров и на встречах помощников президентов. А что касается конкретно визита или двусторонних контактов — каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали».