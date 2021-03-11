Кутаиси, Грузия, , 13:05 — REGNUM Автовладельцы и таксисты 11 марта вышли в Кутаиси на акцию протеста, выступая против роста цен на топливо. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, протестующие собрались возле Дворца спорта. К ним присоединились оппозиционные политики. Сообщается, что на акцию также приехали жители Тбилиси.

«Мы проводим третий митинг, потому что не добились результатов. Цена на топливо растет с каждым днем. Мы обращаемся к правительству с просьбой своевременно отреагировать», — сказал журналистам один из протестующих.

Активисты сообщили, что планируют в знак протеста перекрыть трассу.

Стоит отметить, что в Грузии акции протеста против повышения цен на топливо проходят в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и других городах на протяжении трёх недель. Водители автобусов предупреждают, что в этой ситуации придётся повышать стоимость проезда.