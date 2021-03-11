Оренбург, , 13:01 — REGNUM В мае 2021 года в Оренбургской области планируют начать массовый выпуск универсальной карты оренбуржца, сообщает пресс-служба областного правительства.

Для информироывания граждан о возможностях карты и алгоритме ее оформления запущен сайт uco.orb.ru. Универсальная карта объединит функции банковской, скидочной или бонусной карты, проездного билета, справки на льготный проезд, полиса ОМС, рецепта для получения льготных лекарств, а также электронной цифровой подписи.

Совместно с АО «Свердловская пригородная компания» успешно протестированы карты оренбуржца как справки на льготный проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Оренбургская область стала первым регионом России, который реализовал данный функционал в карте жителя.

Карта позволит заменить бумажные справки на льготный проезд и ускорить обслуживание — пассажирам не придется регулярно предъявлять справки кассирам и контролерам.

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