Сеул, , 13:02 — REGNUM В сети появились официальные рендерные изображения модернизированного компактного кроссовера Hyundai Kona. Изображения автомобиля распространила пресс-служба автопроизводителя.

Новая версия Kona N Пресс-служба Hyundai

Внешне N-версия модели напоминает актуальный кроссовер. Выделяется новинка только красными акцентами на бамперах и треугольным стоп-сигналом на задней двери.

Также для покупателей доступны новые цвета кузова и колёсные диски из лёгкого сплава.

По предварительной информации, в движение модернизированное авто будет приводить двухлитровый турбированный мотор, который будет агрегатироваться с восьмискоростной роботизированной трансмиссией N DCT.

Ранее компания Hyundai представила на российском авторынке обновлённую версию 249-сильного кроссовера Hyundai Santa Fe. Для покупателей доступны комплектации: Family, Lifestyle, Prestige и High-Tech.

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