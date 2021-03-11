Москва, , 13:00 — REGNUM Затонувший в Черном море у берегов Румынии сухогруз не был российским, заявили 11 марта в пресс-службе Росморречфлота.

«Сухогруз ходит под флагом Коморских островов, принадлежит эстонской компании», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что экипаж судна состоит из граждан Украины, граждан России на борту сухогруза нет.

Напомним, ранее пресс-служба компании GSP Falcon сообщила, чт возле берегов Румынии якобы затонул российский сухогруз Volgo Balt 179, при этом погибли два человека. Десять были спасены и в настоящее время продолжаются поиски еще одного моряка.