Пекин, , 12:59 — REGNUM Таможня Китая изъяла 6280 партий товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности за первые два месяца текущего года, что на 237% больше в годовом исчислении, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

В январе и феврале таможня по всей стране одобрила 2862 заявки на защиту прав интеллектуальной собственности, что на 5% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в Главном управлении таможни.

В рамках мер по усилению защиты прав интеллектуальной собственности, таможенные органы по всей стране приступили к применению суровых мер подавления нарушений в данной сферы.

Таможня Китая изъяла 61,9 тыс. партий контрафактных товаров в 2020 году, что на 20% больше в годовом исчислении.