Москва, , 12:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден пока не планируют проводить телефонные переговоры. Об этом 11 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Россия взаимодействует с новой администрацией США по дипломатическим каналам. Песков добавил, что на этом уровне между сторонами сохраняется множество критических разногласий.

Отметим, последний раз телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся 26 января. Собеседники обсудили ратификацию соглашения о продлении ДСНВ.

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