Москва, , 12:57 — REGNUM Россия получает информацию о повышении напряжённости на линии соприкосновения Украины с ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть министерство обороны и специальные службы, которые имеют возможность оценивать ситуацию вблизи наших границ, это первое. И администрация президента не относится к категории этих ведомств, у нас нет возможности оценивать ситуацию. Тем не менее, мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность», — сказал Песков.

По его словам, любое повышение напряженности «в таком горячем месте» грозит различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, «конечно, мы испытываем обеспокоенность».

Песков призвал СМИ перепроверять всю информацию по ситуации в Донбассе, учитывая повышение напряжённости в этом регионе.