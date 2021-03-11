Тверь, , 12:57 — REGNUM Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области временно отстранен от исполнения обязанностей, в отношении него назначена комиссионная служебная проверка, об этом 11 марта сообщили в пресс-службе СКР. Причиной стали недостатки в работе регионального управления по итогам 2020 года.

«В следственном управлении по Тверской области отмечается сокращение количества уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу; расследование значительного числа дел в срок свыше двух месяцев при небольшой нагрузке на следователей. При росте общего количества сообщений о коррупции число расследованных дел коррупционной направленности небольшое», — к такому выводу в СКР пришли по итогам расширенного заседания коллегии.

В связи с этим в отношении руководителя следственного управления Тверской области назначено проведение комиссионной служебной проверки «для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделений», руководитель временно отстранен от исполнения обязанностей.

Следственным управлением СКР по Тверской области с сентября 2019 года руководит Альберт Кизимов.