Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Идею бойкота Олимпийских игр 2022 года в Пекине не поддерживает Олимпийский комитет США. Об этом 11 марта заявила глава Национального олимпийского комитета (НОК) США Сьюзан Лайонс во время телеконференции.

«Мы уверены, что подобные бойкоты не были эффективны в прошлом, в частности — в 1980 году», — сказала Лайонс.

Она добавила, что бойкот вредит спортсменам, которые посвятили жизнь тренировкам ради того, чтобы представлять страну на Олимпиаде.

По ее словам, многие «испытывают беспокойство» и призывают бойкотировать Игры-2022 из-за «ситуации с соблюдением прав человека в Китае», который должен принять XXIV зимние Олимпийские игры с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним, в 1980 году США бойкотировали летние Олимпийские игры в Москве.