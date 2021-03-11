Москва, 11 марта 2021, 12:56 — REGNUM В крупных и развитых регионах России, льготная ипотека привела к негативным последствиям: ажиотажный спрос на жилье взвинтил стоимость квадратного метра, что нивелировало положительный эффект для граждан от введения льготной ипотеки, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер юридической компании «КМК» Максим Морозов.
Как сообщало ИА REGNUM, оставить антикризисную программу льготной ипотеки на новостройки в 24 регионах России предложила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
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