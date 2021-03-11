Москва, , 12:56 — REGNUM В крупных и развитых регионах России, льготная ипотека привела к негативным последствиям: ажиотажный спрос на жилье взвинтил стоимость квадратного метра, что нивелировало положительный эффект для граждан от введения льготной ипотеки, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер юридической компании «КМК» Максим Морозов.

«В Москве такой рост достиг почти 30% процентов. Полагаю, что рынку недвижимости в таких регионах, где отмечен ажиотажный спрос, требуется период охлаждения.

Видимо по этой причине Москва и Санкт-Петербург не вошли в список на продление льготной ипотеке. Возможно, в будущем можно повторно использовать данную меру», — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, оставить антикризисную программу льготной ипотеки на новостройки в 24 регионах России предложила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

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