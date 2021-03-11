Бали, Индонезия, , 12:55 — REGNUM Полиция Индонезии усилила безопасность туристических зон на Бали во время проведения Балийского Нового года, сообщает Antara.

Силы правопорядка продолжат дежурить и предпринят действия, если будет обнаружено нарушение санитарного протокола.

На Бали ограничат до 50 человек число участников праздничного шествия.

Празднование Балийского Нового года продлится несколько дней (с 11 по 15 марта 2021 года).

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии поддержат финансирование исследований и разработок индонезийской вакцины против коронавируса.

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