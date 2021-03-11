Москва, , 12:54 — REGNUM Правительство РФ направит 2 млрд рублей Кемеровской области на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию региона. Об этом 11 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он напомнил, что утверждена четырёхлетняя программа развития региона, на реализацию которой потребуется более 51 млрд рублей.

«Сегодня выделим более 2 млрд рублей на проведение мероприятий уже в этом году. Деньги будут использованы в том числе на строительство больницы в Кузбассе, развитие комплекса Шерегеш, прокладку магистральных водопроводов», — заявил глава правительства.

Ранее об успехах нового горнолыжного комплекса Шерегеш рассказали в Ростуризме.