Минск, , 12:57 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым председателем Следственного комитета (СК) республики Дмитрия Гору. Об этом 11 марта сообщает агентство БелТА.

«Глава государства назначил Гору Дмитрия Юрьевича новым председателем Следственного комитета», — говорится в сообщении.

При этом до данного назначения Гора занимал пост заместителя генерального прокурора Белоруссии. Также известно, что ранее на этой должности находился Иван Носкевич, который занимал ее с 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белоруссии суд приговорил к колонии мужчину за оскорбление президента республики Александра Лукашенко и представителя власти.