Чита, , 12:54 — REGNUM В реанимации детской краевой клинической больницы Забайкалья сегодня, 11 марта, скончался шестилетний ребёнок, выпавший из окна. Как сообщает «Забайкальский рабочий» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, виновные лица пока не установлены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП в детской краевой клинической больнице произошло 7 февраля 2021 года. Предварительно установлено, что ребёнок зашёл в одно из хозяйственно-бытовых помещений, расположенных на третьем этаже здания, открыл окно и выпал. Всё это время он находился в реанимации. Региональное СУ СК РФ намеревалось установить причину госпитализации ребенка без родителей.

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