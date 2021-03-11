Москва, , 12:54 — REGNUM Россия будет защищать граждан страны, проживающих в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Зеленскому и его компании стоит четко уяснить одно — сегодня уже почти полмиллиона жителей Донбасса являются гражданами России. Создание угрозы для их жизни и безопасности приведет к незамедлительной и жесткой реакции России», — заявил Миронов.

Парламентарий обратил внимание на то, что киевской элите хорошо известна личность Михаила Саакашвили, который однажды посчитал, что можно безнаказанно бомбить и обстреливать граждан России, живущих в Южной Осетии.

«Не надо забывать, чем закончилась эта авантюра для экс-президента Грузии. У себя на родине — он сегодня преступник в розыске», — сказал депутат Госдумы.

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