Малодербетовский район, , 12:54 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Малодербетовском районе Калмыкии. В настоящее время на территории социального учреждения развёрнут инфекционный госпиталь. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 11 марта.

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«Из 59 жителей интерната коронавирус обнаружен у 41 человека, шесть из них температурят, у остальных болезнь протекает бессимптомно. Также COVID-19 выявлен у одного сотрудника соцучреждения. Остальные жители и сотрудники интерната находятся под наблюдением медиков», — прояснили ситуацию в ведомстве.

Медицинские работники приступили к лечению заразившихся коронавирусом постояльцев. Для этого есть все необходимые ресурсы.