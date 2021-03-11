Москва, , 12:54 — REGNUM Российское руководство помогает тем слоям населения и экономическим секторам, которые наиболее нуждаются в такой помощи. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что российское руководство концентрируется на помощи тем секторам [экономики] и тем слоям населения, которые более в этом нуждаются», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что подобная «веерная» раздача денежных средств «в целом признается не столь эффективной и гораздо более затратной», а также впоследствии приводящей к долговой нагрузке в виде внутреннего долга и сокращению прочих инвестиционных программ.