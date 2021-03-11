Донецк, , 12:56 — REGNUM Представители Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) пытаются любой ценой переложить на других ответственность за невыполнение Минских соглашений. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, сообщила 11 марта пресс-служба министерства.

Чиновник прокомментировала интервью вице-премьер-министра Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексея Резникова, в котором тот возложил на Россию вину за неудачные переговоры по Донбассу.

«В курсе ли украинское руководство и он лично, как участник переговорного процесса на Минской площадке, что стороны конфликта в Донбассе — это Киев и, собственно, Донбасс, но никак не Россия?» — задалась вопросом Никонорова.

По её мнению, Украина использует Донбасс для геополитического противостояния с Россией.

«Даже сами представители Украины открыто подтверждают, что их главной геополитической задачей является продление и расширение санкций против России», — отметила глава МИД ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Никонорова заявила, что украинская сторона под видом «мирного плана» поставила ультиматум Донбассу.

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