Донецк, 11 марта 2021, 12:56 — REGNUM Представители Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) пытаются любой ценой переложить на других ответственность за невыполнение Минских соглашений. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, сообщила 11 марта пресс-служба министерства.
Чиновник прокомментировала интервью вице-премьер-министра Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексея Резникова, в котором тот возложил на Россию вину за неудачные переговоры по Донбассу.
По её мнению, Украина использует Донбасс для геополитического противостояния с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Никонорова заявила, что украинская сторона под видом «мирного плана» поставила ультиматум Донбассу.
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