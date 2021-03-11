Москва, , 12:56 — REGNUM Составленный в России рейтинг субъектов по качеству образования планируется обновлять два раза в год. Об этом 11 марта сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом планируется обеспечить для регионов возможность оперативно отслеживать имеющиеся у них изъяны в системе образования и своевременно их исправлять.

«Мы два раза в год можем рейтинг обновлять. И это посыл регионам — когда они могут смотреть на те пробелы, которые у них есть и у них впереди есть полгода, чтобы максимально улучшить те направления, которые есть», — сказал Музаев.

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