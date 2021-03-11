Самара, , 12:52 — REGNUM 250 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 51 464 случая заражения этой инфекцией. При этом в регионе за минувшие 24 часа была констатирована смерть шести пациентов с COVID-19: 73-летний, 83-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 72-летняя женщина страдала заболеваниями почек, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 58-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Также скончались 55-летний мужчина и 69-летняя женщина. Всего по области была констатирована смерть 958 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с инфекцией 47 866 человек, в том числе 265 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 10 марта в регионе выявили 254 случая заражения коронавирусом.

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