Нур-Султан, , 12:49 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил повсеместно внедрить ваучерный механизм финансирования дошкольного образования, сообщает 11 марта издание InformBuro.

Министерство образования и науки обеспечит повсеместное внедрение механизма до декабря 2021 года. Мамин также поручил внедрить показатели качества работы детских садов.

По словам премьер-министра, при оценке работы дошкольных учреждений необходимо учитывать удовлетворенность родителей, показатели раннего развития детей, качество питания и отзывы общественности.

Ранее в министерстве образования и науки Казахстана разъяснили действие ваучерного механизма финансирования дошкольного образования.

Родители должны выбрать детский сад и открыть счет в банке. Исполнительный орган власти перечислит средства на счет, а банк, в свою очередь, перечислит средства в выбранный детский сад.

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