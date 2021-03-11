Москва, , 12:48 — REGNUM В столовых российских школ снизилось число фактов занижений порций — до 1,6%. При этом количество фруктов в завтраках и обедах учащихся 1−4-х классов увеличилось в два раза, овощей — в полтора раза. Такие цифры по итогам проведённых проверок организации школьного питания 11 марта на заседании в Госдуме РФ рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением школьников начальных классов бесплатным горячим питанием привела заместитель руководителя ведомства Ирина Брагина.

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«Мы уже оценили более 20 тыс. меню по пищевой и биологической ценности, в том числе школьных завтраков и обедов», — сказала Брагина, добавив, что с октября 2020 года наблюдается положительная динамика.

Однако она указала на ряд нерешённых до сих пор вопросов. Так, по словам замглавы Роспотребнадзора, в меню 10% школ остаются кондитерские и колбасные изделия, не разрешенные санитарными нормами.

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Она напомнила, что до конца года планируется проверить организацию горячего питания во всех школах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки качества питания в начальной школе.