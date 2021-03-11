Пермь, , 12:47 — REGNUM В Перми с 21 по 26 мая пройдут XX молодёжные Дельфийские игры России. Столица Прикамья впервые примет такое мероприятие. Участниками Дельфийских игр станут более 1,8 тысяч юных деятелей искусств из 80 регионов России, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Обсуждение хода подготовки к масштабному молодежному соревнованию велось во время встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с председателем исполкома Национального Дельфийского совета России Владимиром Понявиным.

«Дельфийские игры — большой межведомственный проект, особое значение уделяется вопросам безопасности, в том числе — противоэпидемиологической», — подчеркнул Махонин.

«Для нас Пермь — это пример, поэтому мы уверены, что игры станут знаковым событием как для ребят-участников, так и для взрослых, занятых в системе подготовки юных дарований. С этой целью планируется провести специальную конференцию. И очень хорошо, что эти юбилейные игры принимает именно Пермь — один из лидеров движения последних десяти лет», — сказал Понявин.

Отметим, Пермь впервые принимает Дельфийские игры, но участвует в них с 2006 года. В дельфийском рейтинге-2020 Пермский край занимает почётное второе место. Глава региона Дмитрий Махонин поручил организовать мероприятие на самом высоком уровне.

Напомним, Дельфийские игры России — это масштабные соревнования в различных областях искусства. В состав жюри конкурса входят около 100 видных деятелей искусств. Возраст участников игр — от 10 до 25 лет.

Как отмечают в министерстве культуры Пермского края, состязания 2021 года пройдут по 30 номинациям — народного, классического и современного искусства: фортепиано, скрипка, флейта, театр, художественное чтение, изобразительное искусство, пение, танец, тележурналистика, фотография, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, дизайн одежды и другим.

Указом президента России Владимира Путина 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Планируется, что данная тематика найдет отражение в официальных, соревновательных и научно-практических мероприятиях игр.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дельфийский Омск — 2020» отменили из-за коронавируса