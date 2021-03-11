Екатеринбург, , 12:47 — REGNUM В Екатеринбурге выбрали четыре микрорайона, в которых будут сносить жилые дома в рамках реновации. Об этом заявил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков на круглом столе.

В частности, реновация затронет Уралмаш, Вторчермет, Эльмаш и Химмаш. «Там необходимо будет не только обновить жилой фонд, но и заменить инженерные коммуникации», — сказал Пучков.

Пилотные территории будут определены в апреле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Законодательном собрании Свердловской области предварительно одобрили региональный законопроект о реновации.

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