Пекин, , 12:44 — REGNUM В рамках усилий по защите религиозных книг в Синьцзян-Уйгурском автономном района на северо-западе Китая было собрано и каталогизировано более 2000 исламских томов, сообщает 11марта агентство Синьхуа.

За последние 30 лет центральные власти Китая и региональные власти Синьцзяна выделили более 10 млн юаней (около $1,5 млн) на сбор, регистрацию, реставрацию и публикацию древних религиозных книг, заявил директор канцелярии ведущей группы сопоставления и публикации древних книг этнических меньшинств Синьцзяна Абулат Эсан.

Сохранившиеся исламские тома включают Коран, «Биографию Пророка» и «Биографию Мухаммеда» на арабском, персидском и чагатайском языках. Рукопись «Биографии пророка» имеет историю в 230 лет.

По словам Абулата Эсана, восемь древних книг, включая «Биографию Пророка», были внесены в национальный реестр драгоценных древних книг.

В 2016 году в Синьцзяне была создана специальная библиотека древних книг с постоянной влажностью и температурой. В 2019 году регион способствовал оцифровке древних книг, еще больше укрепляя сохранение, изучение и использование древних религиозных книг.