Воронеж, , 12:44 — REGNUM Исполняющий обязанности ректора одного из вузов Воронежа задержан по подозрению в покушении на присвоение денежных средств, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 11 марта старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт. Руководитель учебного заведения задержан по результатам доследственной проверки и на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Воронежской области.

По версии следствия, в марте 2021 года 40-летний временно исполняющий обязанности ректора одного из высших учебных заведений Воронежа сообщил подчиненным о необходимости передачи ему части их премий. Следствие считает, что премии были начислены и выплачены в завышенном размере именно в целях последующей передачи основной его части руководителю учебного заведения.

Следователи полагают, что и.о. ректора было получено не менее 880 тысяч рублей наличными. Его задержали на месте преступления сотрудниками СК и УФСБ России по Воронежской области.

«Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ проведены обыски по месту службы подозреваемого, у которого изъяты полученные денежные средства, он допрошен об обстоятельствах преступления, дал признательные показания. Следственными органами в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения», — уточнил и.о. руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Зорро Полатов.

По неподтверждённым официально данным, речь идёт об и.о. ректора Воронежского государственного аграрного университета. На этот пост в августе 2020 года был назначен выпускник этого вуза Алексей Попов.