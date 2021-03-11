Москва, , 12:43 — REGNUM Вакцинация препаратом «Спутник V» не оказывает влияние на когнитивные функции и нервную систему человека. Об этом журналистам заявил доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

«Сразу скажу твердо, что нет [случаи влияния вакцины «Спутник V» на когнитивную и нервную системы не фиксировались]. И это касается что наших наблюдений, что наших пациентов из клиник памяти — это возрастные пациенты, которые «65+» и которые более уязвимы», — сказал Костюк.

По его словам, специалисты отслеживают это.

Костюк также отметил, что местные реакции у пожилых людей были более лёгкими по сравнению с молодыми людьми.