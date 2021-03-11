Тбилиси, , 12:46 — REGNUM В Грузии всё больше тех, кто не соблюдает рекомендации по профилактике пандемии. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 марта заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время заседания.

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Как отметил глава правительства, в стране постепенно снимают карантинные ограничения, а из-за несоблюдения населением рекомендаций медиков темпы распространения коронавируса снова могут вырасти.

«В последние дни стало известно, что процент ношения маски тревожно упал, что категорически недопустимо. Я хочу призвать общество следовать этому элементарному, простому правилу, чтобы мы не допустили развития третьей волны в стране», — сказал Гарибашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, согласно данным на 11 марта, за время пандемии выявили 274 045 носителей SARS-CoV-2, из них 267 421 врачи признали выздоровевшими, в том числе 310 — за последние сутки.

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