Кострома, , 12:47 — REGNUM В Костромской области культурным учреждениям разрешили заполнять залы посетителями на 75%. Такое решение 10 марта принял оперативный штаб региона — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Концерт © Группа Филармонии Костромской области «ВКонтакте»

Заполняемость залов с 50 до 75% от общего числа мест увеличится в театрах, концертных организациях, цирке, филармонии.

«Это связано с тем, что на подобные мероприятия люди в основном приходят семьями», — говорится на сайте областной администрации.

Послабления не коснулись кинотеатров. Им по-прежнему можно рассаживать в залы не более половины гостей. Кроме этого, в кино действует шахматная рассадка на безопасном расстоянии.

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