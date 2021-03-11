В Костромской области ослабили ограничения по посещению учреждений культуры
Кострома, 11 марта, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Костромской области культурным учреждениям разрешили заполнять залы посетителями на 75%. Такое решение 10 марта принял оперативный штаб региона — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Заполняемость залов с 50 до 75% от общего числа мест увеличится в театрах, концертных организациях, цирке, филармонии.
Послабления не коснулись кинотеатров. Им по-прежнему можно рассаживать в залы не более половины гостей. Кроме этого, в кино действует шахматная рассадка на безопасном расстоянии.
Справка: ограничения по заполняемости залов в Костромской области вступили в силу в марте 2020 года. В зависимости от эпидемиологической ситуации в театры, цирки и на концертные площадки пускали от 25% до 50% посетителей. Отметим, что на штабе 10 марта рассматривался и другой вопрос. Самоизоляция пенсионеров, проживающих в Костроме, Буе, Галиче и Галичском районе, Шарье и Шарьинском районе, а также в Красносельском районе по рекомендациям Роспотребнадзора продлена до 25 марта 2021 года. Это ограничение действует в регионе с 23 октября 2020 года.