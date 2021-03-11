Москва, , 12:52 — REGNUM Создавать рейтинг регионов по качеству образования исключительно на основании результатов Единого государственного экзамены (ЕГЭ) неприемлемо. Об этом 11 марта сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что рейтинг регионов по качестве образования пытались создать с 2014 года. Однако до недавнего времени это было невозможно в силу дефицита сведений. Сейчас же в Рособрнадзоре есть данные о положении дел в каждой российской школе. Поэтому список регионов по уровню оказания образовательных услуг впервые удалось сформировать только в 2021 году.

«Когда мы начинали, данные у нас были скудные. По тем мероприятиям и базам данных не хватало катастрофически, чтобы показать объективную картину состояния качества школьного и среднего профессионального образования в субъекте РФ. У нас чесались руки оценивать субъекты по среднему баллу ЕГЭ. Но Рособрнадзор всегда был категорическим противником использования среднего балла ЕГЭ. Ведь только половина от возрастной группы приходит и сдаёт ЕГЭ. И оценка качества образования по средним баллам ЕГЭ была бы субъективна», — заявил Музаев.

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