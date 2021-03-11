Москва, , 12:42 — REGNUM За счет экологического сбора в России необходимо финансировать прежде всего создание системы раздельного сбора и переработки отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил председатель тамбовского регионального отделения «Партии Роста», гендиректор мусороперерабатывающего завода Игорь Блюм. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ средства, полученные от экосбора, могут быть направлены на строительство мусоросжигающих заводов.

«За счет экологического сбора необходимо финансировать прежде всего создание системы раздельного сбора и переработки отходов. На площадках достаточно поставить два контейнера — для сухого и мокрого мусора. Дальше сортировкой и переработкой должны заниматься профессионалы, — сказал он. — Сейчас есть и оборудование, и технологии, которые позволяют свести так называемые мусорные «хвосты» к минимуму. На развитие и внедрение этих технологий и нужно тратить средства экологического сбора, которые пока в нашей стране никак не работают, в то время когда свалки продолжают расти. Если мы сразу пойдём по пути мусоросжигания, то страна на этом этапе и останется».

В других странах, как пояснил Блюм, строительство мусоросжигательных заводов — это долгосрочные проекты, на которые государство даёт беспроцентные ссуды.

«Но там всё это шло параллельно с созданием системы раздельного сбора и развитием переработки. «Зелёная» экономика только так и работает», — подчеркнул он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что строить в России мусоросжигающие заводы за счет платежей экосбора экономически нецелесообразно.

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