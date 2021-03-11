Москва, , 12:41 — REGNUM Правительство России выделит средства на строительство и оснащение социальных объектов в Туве. Об этом 11 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

По словам Мишустина, правительство выделит примерно 210 млн рублей на завершение строительства школы на 825 мест, а также около 87 млн рублей на достройку двух детских садов по 280 мест каждый.

Кроме того, будет оказана помощь больницам республики для погашения задолженности по оплате медицинского оборудования и приобретения нового для терапевтического корпуса. На эти цели будет направлено 357 млн рублей.