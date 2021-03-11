Стокгольм, 11 марта, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В сети обнародованы снимки первых испытаний прототипа компактного кроссовера с кодовым названием C21. Фотографии с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Motor1 Citroen C21

Проходят испытания в Швеции. На полученных снимках будущая новинка скрыта плотным камуфляжем, который скрывает многие детали её дизайна.

На данный момент о новом кроссовере известно, что его соберут на модульной «тележке» CMP группы PSA.

Технические характеристики модели автопроизводитель пока не раскрывает. Ожидается, что в моторную линейку автомобиля войдут двигатели как без наддува, так и с турбонаддувом.

Старт продаж модели запланирован на конец 2021 года в Индии.

Ранее стало известно, что в апреле 2021 года на автосалоне в Шанхае компания Citroen проведёт официальную премьеру обновлённой модели C5. Машина будет собрана на платформе EMP2 и получит гибридный мотор.

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