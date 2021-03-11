Иерусалим, , 12:45 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отмене своего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), намеченного на 11 марта. Об этом 11 марта сообщает агентство Reuters.

При этом ранее издание The Times of Israel сообщило, что поездка главы израильского правительства может быть отменена из-за того, что в ночь на 11 марта супруга Нетаньяху была госпитализирована с подозрением на аппендицит.

Также известно, что визит премьер-министра Израиля в ОАЭ уже трижды до этого откладывался из-за режима карантина, введенного на израильской территории в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что индонезийские солдаты, которые являются членами оперативной группы Indobatt XXIII-O / UNIFIL, перехватили три танка «Меркава», принадлежащих израильским вооруженным силам, в Южном Ливане