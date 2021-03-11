Екатеринбург, , 12:40 — REGNUM В Екатеринбурге жители комплекса «Московский квартал» отстояли право на бесплатную парковку. Шлагбаум и будку охранника уже демонтировали, сообщают сами граждане.

Демонтаж произошёл после требования мэрии. Напомним, чиновники потребовали от владельцев парковки освободить землю до 11 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта возле парковки появился шлагбаум. Это вызвало возмущение местных жителей. В ситуацию вмешались полиция и Росгвардия. Также проверку по факту законности установления шлагбаума и будки охранника начала прокуратура.

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