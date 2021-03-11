Уфа, , 12:48 — REGNUM На 12 рублей 35 копеек подорожал набор продуктов в Башкирии, используемых для изготовления блинов, в сравнении с прошлым годом. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Башстата.

Следите за развитием событий в трансляции: «Как отмечают Масленицу в России и за рубежом — все новости»

Сообщается, что во время масленичной недели специалисты Башстата подсчитали, во сколько в текущем году обойдутся жителям блины. Они установили, что в текущем году в сравнении с прошлым годом подорожали практически все продукты, исключение составила лишь соль. Больше всего цена выросла на сахар и куриные яйца.

Отмечается, что в 2020 году стоимость блинов в регионе составляла 119,12 рублей, а в текущем году цена достигла 131,47 рублей. При этом цена на начинки для блинов тоже выросла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что масленицу в текущем году отмечают с 8 по 14 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Какие традиции соблюдают жители России на Масленицу