11 марта 2021 | Время чтения 9 мин

Одни государственные информационные системы не сообщают нам о том, для чего и как они создавались. Другие информационные ресурсы органов власти не имеют статуса государственных ресурсов. Затраты на их содержание не транспарентны. Качество информации низкое. Собственная аналитика и обратная связь с населением – ниже низшего предела оценки. Что же тогда такое — открытое государство?

Андрей Маленький, , 16:33 — REGNUM Говоря о том, что результаты работы органов власти надо оценивать по тому, как люди чувствуют реальные перемены к лучшему, Путин пока опережает события примерно так же, как и Горбачев в свое время, обещая квартиру каждой советской семье к 2000 году.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Граждане, конечно, каждодневно ощущают влияние власти, только знак у самочувствия и отклик людей далеко не позитивный. На днях два губернатора над самими собой поставили эксперимент и — спасибо им — рассказали о нём.

Исполняющий обязанности губернатора Белгородской области В. Гладков попробовал записаться к себе на прием и не смог: в подразделении по обращениям граждан администрации области так и не ответили на звонки. Губернатор Забайкальского края А. Осипов и вице-премьер правительства Забайкальского края А. Гурулёв попытались записаться на прививку от COVID-19 во время заседания оперативного штаба по вакцинации, но так и не смогли этого сделать. Выступая в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации, аудитор С. Штогрин рассказал о том, как порой достигаются показатели нацпроекта «Культура». Один из регионов отчитался об увеличении в 25 раз посещаемости учреждений культуры. Когда стали разбираться, выяснилось, что экспозиция передвижной выставки картин была размещена на привокзальной площади. Все проходящие мимо считались ее посетителями и отражались в соответствующей отчетности.

В государственных плановых документах нет показателей, связывающих результаты с откликами людей. Их нет в государственных программах Российской Федерации. Нет показателей оценки гражданами качества предоставляемых услуг в таких наиболее чувствительных отраслях, как «Здравоохранение» и «Образование». Нет показателей — руководители программ, министерств или ведомств не в состоянии принимать грамотные, взвешенные управленческие решения по управлению госпрограммой и добиваться поставленных задач.

Показатели и/или индикаторы сконструировать действительно трудно. Контрпродуктивно повторять путь сервисных компаний, запрашивающих по телефону у людей их оценку качества услуг госорганов и органов местного самоуправления. Достоверного результата не получится, а оскомину абонентам набить просто. Затея покажется формализмом чистой воды или издевательством над здравым смыслом. Многие тут же расшифруют бесконечность дистанции: звонок — вопрос — ответ — фиксация оператора — аналитическая обработка — решение администратора. И что дальше? Никакой обратной связи. Накладно для бюджета проводить серьезные социологические исследования по сотням и тысячам ситуаций, связывающих человека и орган власти.

Правительство России во главе с Михаилом Мишустины digital.ac.gov.ru

Некоторые индикаторы всё-таки есть. В правительство Мишустина в 2020 году поступило 187 894 письма, в том числе более 161 тысяч — в электронной форме. Это больше, чем год назад, на 65 тысяч. Можно было бы посчитать, что рост связан с ростом правительственного авторитета, но меньше тысячи из всех поступивших обращений оказались доложены премьеру или вице-премьерам. Подавляющее большинство обращений, адресованных Мишустину, не вызвало необходимости принятия решений на уровне правительства. Видимо, показались частными, мелкими, почему-то нерешенными на нижних этажах управления. Туда и были возвращены. Такой круговорот и поток бумажной воды в чиновной природе существует не первое десятилетие, но никак не иссякнет. Всё как в басне Крылова про повара и кота Ваську.

По количеству поступивших жалоб по-прежнему лидирует жилищно-коммунальная проблематика. Улучшение жилищных условий, проблемы долевого строительства, рост стоимости коммунальных услуг, перебои в теплоснабжении, критика работы управляющих организаций. Актуальны вопросы социального обеспечения пенсионеров и семей, воспитывающих детей, проблемы дорожного строительства, газификации и водоснабжения населённых пунктов. Предприниматели просят о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших в период пандемии. Увеличение количества обращений из сфер науки и образования связано с обсуждением реорганизации фондов, финансирующих научные проекты.

Высокая активность по соотношению количества поступивших писем в расчете на 10 тыс. жителей — в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, особенно в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской и Тверской областях, Республике Карелия. Ниже среднего зафиксированы значения по Южному, Приволжскому, Уральскому, Сибирскому, Дальневосточному и Северо-Кавказскому федеральным округам, где наиболее активными оказались авторы, проживающие в республиках Крым, Татарстан и Алтай, Камчатском и Ставропольском краях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, г. Севастополе.

При всей значимости письма граждан недостаточны для качественной оценки работы власти. Попытки каким-то образом по-иному формализовать мнение людей были и продолжаются. В этом году десятилетний юбилей отметит специальный портал о государственных (муниципальных) учреждениях. Его название — государственная информационная система «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях». Он создан и управляется Министерством финансов Российской Федерации с целью «повышения открытости и доступности информации о государственных (муниципальных) учреждениях, а также об их деятельности и имуществе». Технически сайт работает плохо. Его идеология и логистика изначально была обречена на проблемы: невозможно измерить количеством качество.

Цитата с официального сайта ГМУ Bus.gov.ru

Работа была проведена гигантская. Минфин создал интернет-площадку, приказал всем государственным и муниципальным учреждениям страны заявить о себе на этой площадке. Большинство учреждений действительно засвидетельствовали свое присутствие, однако постоянно обновлять свою информацию смогли не все. Это простое действие, не требующее навыков обращения с компьютером выше навыков пятиклассника, для организаций оказалось неподъемным.

Кому-то в Минфине продолжает казаться, что им удалось сконструировать критерии оценки, которые одинаково количественно и качественно подойдут для всех категорий и видов государственных и муниципальных организаций. Что люди, если захотят, то легко воспользуются этими критериями и будут регулярно ставить лайки либо дизлайки. В зависимости от преобладающих оценок над наименованием организации для наглядности потом зажгутся звезды. От одной до пяти звезд — золотого свечения.

По факту действительно для оценки учреждений всех типов предложен один и тот же набор критериев, а именно пять:

открытость и доступности информации об организации;

комфортность условий предоставления услуг, в том числе время предоставления;

доступность для инвалидов;

доброжелательность, вежливость работников организации;

удовлетворенность условиями оказания услуг.

Формально говоря, критерии подходят и для школ, и для библиотек, для больниц, муниципальных организаций техобслуживания, бухгалтерий и пр. Первые три группы на самом деле не требуют оценки граждан, так как легко обнаруживаются иначе. Что же касается двух других групп, как, впрочем, и первых трех, совсем не обязательно, чтобы за ними следили специально подготовленные государственные и муниципальные гражданские служащие. Есть вовсе не используемый механизм, который при желании можно было бы оформить законодательно. Этот ресурс — депутаты-одномандатники. Сокращение числа учреждений, услугами которых граждане не удовлетворены, — лакмусовая бумажка накануне выборов в отношении действующих и будущих депутатов. Кстати, для «Единой России», к которой принадлежит большинство депутатов всех уровней, и других партий это было бы хорошим подспорьем. Положение дел в оцениваемых учреждениях дало бы отличную характеристику деятельности депутатов. Меньше было бы заморочек в отношении формирования списка кандидатов на предстоящие выборы.

Единая Россия в Госдуме Duma.gov.ru

Сегодня в базе данных https://bus.gov.ru лидерами по количеству неопубликованной информации о результатах деятельности и об использовании имущества являются республики Дагестан, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Калмыкия и Татарстан, Магаданская, Курганская, Костромская области. До сих пор не смогли зарегистрироваться на портале многие учреждения Севастополя, Хабаровского края, Башкортостана, Камчатки. Активность на сайте является критерием при составлении рейтинга регионов по уровню открытости бюджетных данных. Минимальную активность демонстрируют Камчатский край, Магаданская область, Красноярский край, Новосибирская, Курганская, Костромская, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Астраханская области, Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Санкт-Петербург.

Построение депутатского механизма — это не бухгалтерская функция, а исключительно индивидуальная работа. Ситуация в каждом учреждении уникальна, проблемы, о которых, кстати, в регионах знают, — не однотипные, а требующие оригинального подхода. И депутатская миссия в данном случае просто незаменима. Нужно внести свежую струю в сложившуюся практику. Территории приучены по каждому поводу составлять типовые планы на все случаи жизни: и по достижению результата, и по устранению недостатков. Планы мероприятий по улучшению качества оказания услуг медицинскими организациями, например, составляются не для достижения конкретных целей, а для доказательств участия в процессе, на несколько лет вперед включают мероприятия, ценность которых сомнительна.

Примеры? Однотипны: организация и проведение «круглых столов», семинаров для медицинских работников по проведению независимой оценки качества оказания услуг два раза в год, размещение государственными учреждениям здравоохранения информации о своей деятельности на официальных сайтах, проведение заседаний советов по этике по особому плану, обучающих тренингов и семинаров не менее одного раза в год — вот перечень событий трехлетнего плана минздрава Тульской области. Где тут качество услуг? Точно такой же план дублируют у себя центральные районные больницы, только с другими ответственными лицами. В общем, ни уму, ни сердцу. Аналогичная ситуация во всех проанализированных территориях Центрального федерального округа.

В Росздравнадзор с начала года уже поступили 22 053 жалобы граждан на качество медицинского обслуживания. Сотнями измеряется число обращений пациентов в правоохранительные органы. В стране ежегодно возбуждается не одна сотня уголовных дел в отношении врачей, фельдшеров, медсестер, фармакологов. Растут суммы компенсации морального вреда: средний иск в Санкт-Петербурге достиг двух миллионов рублей. Поэтому нужны принципиально новые механизмы, в том числе депутатские, за создание которых пора приняться и в Государственной думе, и в Совете Федерации.

Государственная Дума РФ Duma.gov.ru

По мнению Счетной палаты, большая часть государственных информационных систем в России на федеральном уровне не имеет даже общедоступных сведений о том, зачем и как они создавались. Более того, значимое число онлайн-ресурсов и систем, создаваемых правительством Российской Федерации и другими органами власти, наоборот, не имеет статуса государственных информационных систем (ГИС). Точное количество самих ГИС определить невозможно из-за отсутствия четкого определения ГИС, так как в нормативных правовых актах указаны лишь косвенные критерии отнесения информационной системы к ГИС, а также низкого качества публично размещаемых о них данных. В связи с этим государственные затраты на ГИС непрозрачны, нет единого ресурса, учитывающего траты ведомств на создание, развитие и эксплуатацию ГИС в полном объеме, финансирование такого рода расходов может проходить по разным статьям госбюджета и т.д.

Таким образом, мечта Путина о государственной рефлексии в отношении самочувствия людей вследствие деятельности органов власти в такой же степени может быть реализована, в какой наше государство будет выстраиваться по принципам открытого государства.