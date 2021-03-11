Кызыл, , 12:38 — REGNUM В столице Тувы Кызыле организованы рейды по информированию жителей об угрозе возможного подтопления. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, специалисты обошли жилой район у подножия горы Хербис и территорию левобережных дач.

«Во время рейда жителям данных районов рассказали о необходимости подготовки к паводковому периоду, правилах поведения во время наводнения и рекомендовали страховать имущество от паводка и пожара», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее спасатели организовали под Кызылом работы по расчистке водоотводной траншеи.

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