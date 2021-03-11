Москва, , 12:48 — REGNUM Генеральная прокуратура России попросила провести суд над бывшим губернатором Ивановской области Михаилом Менем в Москве, а не в Иванове. Об этом сообщает 11 марта ТАСС.

Ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела Меня поступило в судебную коллегию по уголовным делам. Его зарегистрировали и направили вот Второй кассационный суд.

В суде отметили, что дата рассмотрения ходатайства пока не назначена. Источник агентства уточнил, что Генпрокуратура просит именно о заседании в Москве. Он отметил, что надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу о растрате 700 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Меня задержали по делу о растрате 700 млн рублей в ноябре 2020 года. В разные годы он был министром строительства и ЖКХ России, вице-губернатором Подмосковья, губернатором Ивановской области. С июня 2018 года Мень — аудитор Счётной палаты РФ.

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