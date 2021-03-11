Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM В связи с резким потеплением после аномальных мартовских морозов в Петербурге в ближайшее время вновь ожидаются снегопады. Дорожные службы города готовятся к уборке и вывозу снега и борьбе с гололедицей на дорогах.

Снегоуборочная техника на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили 11 марта в городском комитете по благоустройству на уборку улиц и дорог уже вышло 795 единиц техники и 1222 работника ручного труда. В садах, парках и скверах работает еще 81 машина и 430 сотрудников садово-парковых предприятий.

По данным Гидрометцентра России, в Петербурге 11 марта днем облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег. Ветер юго-восточный, 5 м/с. На дорогах местами образуется гололедица.

«Чтобы предотвратить ее появление и минимизировать число аварий из-за скользкости, дорожные предприятия продолжают обрабатывать опасные участки противогололедными материалами. За прошлые сутки для этого было использовано 315 тонн песко-соляной смеси», — рассказали в комитете по благоустройству.

Там добавили, что с начала зимы с городских дорог на снегоплавильные и снегоприёмные пункты ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» было доставлено более 1,3 млн кубометров снега.

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