Москва, , 12:35 — REGNUM Власти Таиланда предлагают туристам альтернативный вариант прохождения обязательного карантина по коронавирусу. Вместо номера в отеле интуристы смогут самоизолироваться на яхте, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Самостоятельные туристы (не по путёвкам) смогут провести карантин на яхте, курсирующей около побережья на острове Пхукет не далее, чем 10 км от берега. Ну руку каждого туриста наденут смарт-браслет для слежения за его местоположением и перемещениями.

«Умные» браслеты также будут измерять пульс, артериальное давление и температуру и отправлять данные медицинским службам, ответственным за карантин интуристов. Гаджет рассчитан на четыре дня автономной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Таиланда смягчают ограничительные меры для въезда туристов в страну.

Читайте также: Таиланд вдвое сократил срок карантина для туристов