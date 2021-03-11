Москва, , 12:34 — REGNUM Около 254 млн рублей правительство России направит на завершение строительства очистных сооружений у Телецкого озера. Об этом 11 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Почти 254 млн рублей направим на завершение строительства очистных сооружений вблизи Телецкого озера», — сказал он.

Мишустин напомнил, что глава государства «неоднократно говорил, что необходимо принять меры по его сохранению».

«Для этого важно создать там новую инфраструктуру. Сроки строительства уже сдвигались. Рассчитываем, что в этот раз все работы будут идти по графику», — заявил премьер-министр.

Он отметил, что глава Горного Алтая пообещал взять мероприятия под личный контроль.