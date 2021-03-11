Волгоград, , 12:36 — REGNUM Хищение бюджетных средств стипендиального фонда и нерациональное использование выделенной квоты бюджетных мест выявлены в Волгоградской академии физической культуры. В вузе также подделали подписи студентов, якобы получивших материальную помощь, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе региональной прокуратуры.

В приёмную кампанию 2020 года в академию поступили два студента. Позже они забрали документы, поскольку успешно сдали испытания в другие вузы. Заявления студентов вовремя не зарегистрировали, вопрос об отчислении решился только после повторных обращений спустя несколько месяцев. При этом молодым людям некоторое время по документам начислялась и выплачивалась стипендия и материальная помощь, а бюджетные места в Академии до сих пор вакантны.

Прокурорская проверка также установила, что с сентября по декабрь 2020 года 21 студенту Академии якобы начислена и выдана через кассу образовательного учреждения материальная помощь. Однако некоторые из обучающихся в даты выдачи денег находились за пределами региона, а имеющиеся в ведомостях подписи им не принадлежат.

В адрес руководства вуза внесено представление об устранении выявленных нарушений. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц по факту присвоения вверенных денежных средств с использованием служебного положения.